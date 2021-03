Ex fiscal general lidera encuestas a candidatura presidencial

Photo : YONHAP News

El ex fiscal general Yoon Seok Youl goza de gran apoyo popular como posible candidato a las próximas elecciones presidenciales.En recientes encuestas, como la efectuada por el Instituto Coreano de Opinión Social, Yoon obtuvo un 37,2% de respaldo como candidato. El sondeo fue realizado los días 12 y 13 entre 1.010 ciudadanos mayores de dieciocho años. Presenta un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.Así, superó a otros políticos que resuenan desde hace tiempo como candidatos favoritos a las elecciones presidenciales, como el gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, y el exlíder del partido oficialista The Minjoo, Lee Nak Yon, que en el citado sondeo consiguieron respectivamente un 24,2% y un 13,3% de apoyo.Por zonas, el ex fiscal general logró más apoyo en Daegu-Gyeongsang del Norte, Daejeon-Sejong-Chungcheong del Sur, y Seúl, mientras que despunta entre simpatizantes del opositor Poder del Pueblo y entre ciudadanos de tinte conservador o derechista.Aparte de los mencionados, también figuran como posibles candidatos presidenciales el legislador independiente Hong Joon Pyo, la exministra de Justicia Choo Mi Ae y el actual primer ministro Chung Sye Kyun.La emergencia de Yoon en el ámbito político se entiende como una reacción adversa del electorado al "escándalo LH", de especulación inmobiliaria de funcionarios, que ha indignado fuertemente a la población, aunque también refleja el deseo que tienen los detractores del actual gobierno de hallar un candidato capaz de aglutinar el voto de todos los que desaprueban la gestión de Moon Jae In.