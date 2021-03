Altos tipos en bonos limitan riesgo de fuga de capital foráneo

Photo : YONHAP News

El Gobierno evalúa que el nivel relativamente alto de los intereses de los bonos estatales de Corea del Sur respecto a otros países con similar nota crediticia, limita el riesgo de fuga de capitales extranjeros.Así lo expresaron los asistentes a la reunión sobre economía exterior del lunes 15, liderada por el vice primer ministro de Economía Hong Nam Ki, quien abordó la actualidad del mercado financiero y las medidas para mayor estabilidad.Analizaron que si bien son favorables el flujo de inversión foránea y el nivel de liquidez de divisas en Corea, no es posible descartar del todo factores de incertidumbre como la subida de los intereses de los bonos de Estados Unidos.En otras palabras, estimaron que los cambios en el mercado financiero internacional podrían elevar la vulnerabilidad del mercado nacional, aunque como los títulos del Estado surcoreano ofrecen intereses superiores a los de Estados Unidos u otras naciones de rating similar al de Corea del Sur, hay pocas posibilidades de una abrupta fuga de capital extranjero.En todo caso, avanzaron que trazarán una hoja de ruta para atraer una mayor inversión extranjera directa, en particular hacia las nuevas industrias que impulsa el proyecto New Deal Coreano, como inteligencia artificial, soluciones de Big Data, energía ecológica o industria del hidrógeno.La inversión extranjera directa en Corea del Sur bajó en 2020 un 11,1% respecto al año anterior, aunque mucho menos que la registrada a nivel mundial, del 43%. En tanto, la inversión exterior de Corea del Sur disminuyó un 14,6%.