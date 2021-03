Corea del Norte lanzó dos misiles de corto alcance el fin de semana

Photo : YONHAP News

Estados Unidos y Corea del Sur han confirmado que Corea del Norte efectuó un ensayo el pasado fin de semana.Según detalló un alto cargo de Washington el martes 23, Pyongyang lanzó dos misiles de corto alcance, ensayos que calificó como habituales por parte del régimen. Agregó que las fuerzas estadounidenses mantienen un óptimo nivel de preparación contra posibles imprevistos, pero su misión no es reaccionar a cada ejercicio militar norcoreano.Destacó que en el actual contexto de elevada tensión militar, el reciente ensayo se considera una actividad habitual por parte de Corea del Norte, y no como un incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Al respecto, el presidente estadounidense Joe Biden comentó que el reciente ensayo prueba que el régimen norcoreano no ha cambiado.El Estado Mayor Conjunto de las Fuezas Armadas surcoreanas confirmó el miércoles 24 el lanzamiento de dos proyectiles de corto alcance por parte de Corea del Norte el fin de semana, aunque estima no fueron misiles balísticos. Añadió que vigilan con todo detalle los movimientos del Norte.