Rosé se estrena en Billboard Hot 100 con el puesto 70

Photo : YONHAP News

Rosé, de BLACKPINK, ha establecido una nueva marca para las cantantes coreanas con su primer tema en solitario "On The Ground", del sencillo "R", lanzado el pasado 12 de marzo.Según anunció Billboard el día 23, la canción de Rosé alcanzó el puesto nº70 del Hot 100, renovando el récord de CL que el año pasado llegó al nº94 con su tema "Lifted".También lidera "Global 200" y "Global Excl. U.S.", ranking de temas más populares del mundo, exceptuando Estados Unidos.En tanto, su tema "Gone" también figura en dichas listas, logrando los puestos 29 y 17, respectivamente.Así, Rosé se ha convertido en la primera artista surcoreana en liderar varios ranking de Billboard tanto en solitario como en grupo, pues BLACKPINK también conquistó "Global Excl. U.S.", con el tema "Lovesick Girls" en octubre de 2020.