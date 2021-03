Oficialismo y oposición se enzarzan en disputas electorales

A partir del jueves 25 y durante 13 días, los partidos podrán desplegar su campaña electoral para las parciales del 7 de abril, donde se disputan 21 cargos, incluyendo las alcaldías de Seúl y de Busan.Mientras el caso de especulación inmobiliaria que involucra a funcionarios de la Corporación Coreana de Terrenos y Vivienda (LH) emerge como revulsivo electoral, los partidos ya disputan una reñida competencia en la que no faltan críticas e insultos.Así, el oficialista The Minjoo se aferra en mostrar la idoneidad de Park Young Sun, exministra de Pymes, como alcaldesa de Seúl, y califica al candidato opositor Oh Se Hoon como "ex alcalde fracasado", en alusión a los escándalos inmobiliarios que le salpican.Mientras Poder del Pueblo, el principal opositor, insta a "castigar" al actual Gobierno de Moon Jae In, al considerarle como principal responsable del "caso LH" y del fracaso de las políticas inmobiliarias del país. Asimismo, recuerda que las elecciones a alcaldes de Seúl y de Busan derivan de escándalos sexuales de integrantes de The Minjoo.