Corea alcanzará 40 mil dólares de renta per cápita en 2028, según KERI

Photo : Getty Images Bank

Corea del Sur tardará cinco años más que otros países avanzados en pasar de 30 mil a 40 mil dólares de renta per cápita.El Instituto de Investigación Económica de Corea (KERI), prevé que Corea alcanzará ese hito en 2028, en base a datos de la OCDE y del Banco de Corea.Presumiblemente, Corea del Sur alcanzará un PIB per cápita superior a 40 mil dólares once años después de romper el techo de los 30 mil en 2017, plazo muy superior al de los países del G5 (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia), que tardaron seis años en promedio en pasar de 30 mil a 40 mil dólares de renta per cápita.Según KERI, dicho fenómeno deriva de una relativamente baja competitividad de Corea en cuanto a productividad laboral, inversión y crecimiento equilibrado del sector público y privado, respecto a los países del G5.