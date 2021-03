The Minjoo intenta aprobar nuevo presupuesto complementario

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo ha anunciado que el miércoles 24 aprobará el nuevo presupuesto complementario, valorado en 15 billones de wones con ayudas gubernamentales por COVID-19, pase lo que pase.Así lo afirmó Kim Tae Nyeon, líder de The Minjoo, durante una reunión del comité de campaña, destacando la necesidad para agilizar las ayudas, para mejorar la prevención del coronavirus, la vida del pueblo y la economía del país.Además, calificó de "esencial" la partida de empleo para aquellas personas en busca de trabajo, y criticó que el rechazo opositor, pues deja entrever que solo piensa en lograr ventaja electoral, ignorando las necesidades del pueblo.Desde el día 22, el Comité Especial sobre Presupuestos y Cuentas de la Asamblea Nacional ha venido analizando y debatiendo el nuevo prespuesto complementario; pero hasta la fecha no hay avances pues Poder del Pueblo exige recortar las partidas.