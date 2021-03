Arranca periodo de campaña oficial para elecciones parciales

Photo : YONHAP News

El jueves 25 comenzó el periodo de campaña oficial para las elecciones parciales del 7 de abril, que llaman especialmente la atención pues está en juego la alcaldía de Seúl actualmente vacante, y también la de Busan, las dos ciudades más importantes del país.La mayor rivalidad se observa en la capital, donde la candidata Park Young Sun del partido oficialista The Minjoo inició su campaña en la madrugada del jueves, trabajando a tiempo parcial en una tienda 24 horas. A respecto, comentó que como alcaldesa aspira a conocer de primera mano las dificultades de los ciudadanos, y ponerse a la altura de la población para lograr un mayor bienestar.Por su parte Oh Se Hoon, candidato del opositor Poder del Pueblo, dedicó unas horas en la madrugada a desinfectar vagones de metro, expresando indirectamente su compromiso por superar la pandemia.Por la tarde, Park recorrerá el distrito seulita de Guro, circunscripción que representó como legisladora en la Asamblea Nacional, mientras que Oh hará campaña en los alrededores de la plaza de Seúl junto con Ahn Cheol Soo, del Partido del Pueblo, y su aliado en los comicios parciales.