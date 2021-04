Photo : YONHAP News

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca explicó el día 29 en sesión informativa que el presidente Joe Biden no tiene intención de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un.Al ser preguntada sobre si Biden está listo para un encuentro con Kim, respondió que la aproximación de Biden al tema posiblemente sea distinta a la de Trump, y por ahora no tiene intención de reunirse con el líder norcoreano.Según los expertos, tras consultar con los aliados para definir una estrategia hacia Pyongyang, Washington podría empezar a negociar con el régimen a través de canales diplomáticos.Se prevé que los detalles de esa estrategia se revelarán tras la reunión de los responsables de seguridad de Seúl, Washington y Tokio que tendrá lugar a finales de semana.Por otra parte Tony Blinken, secretario de Estado estadounidense, condenó el día 29 los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos por incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque insistió en que esas actividades no debilitarán la cooperación entre aliados contra el régimen de Pyongyang.