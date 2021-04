Primer debate televisivo entre principales candidatos a alcalde de Seúl

Photo : YONHAP News

Los dos principales candidatos a la alcaldía de Seúl, Park Young Sun de The Minjoo y Oh Se Hoon de Poder del Pueblo, mostraron una reñida competencia en su primer debate televisivo el lunes 29.El debate se centró principalmente en políticas inmobiliarias. La ex ministra de Pymes, Park Young Sun, se mostró en desacuerdo con las políticas inmobiliarias del presidente Moon Jae In, y anunció que si resulta elegida como alcaldesa de Seúl, promoverá grandes cambios y ofrecerá 300 mil viviendas en sus cinco años de mandato.Por su parte, el candidato opositor Oh Se Hoon, criticó la fallida política de vivienda del Ejecutivo, y se comprometió a impulsar la reconstrucción y reurbanización de residencias y zonas rezagados, al tiempo de ofrecer viviendas en un mes de plazo.No obstante, tampoco faltaron críticas o insultos ante temas espinosos, como la viabilidad de las promesas electorales, los escándalos inmobiliarios que salpican a Oh Se Hoon o el escándalo sexual que protagonizó el ex alcalde de Seúl, Park Won Soon.