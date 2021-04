Unidad Cheonghae se dirige al canal de Suez para ayudar a barcos surcoreanos

Photo : YONHAP News

La Unidad Cheonghae de la Fuerza Naval, que ofrece protección contra piratas en aguas somalíes, custodiará a las embarcaciones surcoreanas que opten por usar la ruta del cabo de Buena Esperanza ante el bloqueo del canal de Suez.Situado en Egipto, el canal de Suez, uno de los más importantes del mundo, lleva bloqueado desde el 23 de marzo, fecha en que quedó atravesado el carguero Ever Given, un portacontenedores de bandera panameña.Aunque el buque ha sido parcialmente reflotado, el canal aún no está operativo, y tres barcos surcoreanos que pensaban atravesar el canal de Suez, decidieron rodear el continente africano para dirigirse a Europa, en vez de esperar hasta la apertura del canal.