Candidatos a alcaldía de Seúl chocan por expropiación privilegiada de terrenos

Photo : KBS News

En el segundo debate televisivo entre los dos principales candidatos a alcalde de Seúl -Park Young Sun de The Minjoo y Oh Se Hoon de Poder del Pueblo- emitido la noche del martes 30, predominó el escándalo inmobiliario que salpica al postulante opositor.La candidata oficialista Park Young Sun atacó primero a su oponente, acusándole de mentir sobre los terrenos de la familia de su mujer en el barrio seulita de Negok-dong, pues se sospecha que Oh influyó en la designación de esos terrenos como zona urbanizable para ser indemnizado por expropiación mientras ejercía como alcalde seulita.El candidato del opositor Poder del Pueblo respondió que son sospechas infundadas bajo la pretensión de ensuciar su imagen como rival. Reiteró que los terrenos en cuestión fueron expropiados por el Estado y negó haber recibido privilegios por abuso de autoridad.También presentaron sus promesas electorales sobre bienes inmuebles y contaminación atmosférica. Por un lado, la oficialista Park se comprometió a acelerar los proyectos de reurbanización del sector privado y a ampliar el porcentaje de zonas verdes en Seúl a un 40%. En tanto Oh, de Poder del Pueblo, anunció que adoptará medidas concretas contra la burbuja inmobiliaria y la especulación, además de promover el uso de coches eléctricos.