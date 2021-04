Gobierno no tolerará incumplimiento de pautas sanitarias

Photo : YONHAP News

El promedio de contagios diarios en Corea del Sur se mantuvo por tercer día consecutivo por encima de 500, al reportar 558 nuevos casos el viernes 2.Hasta la fecha, hay 101 enfermos graves, y el número de muertes por COVID-19 se eleva a 1.737, tras fallecer dos personas más el jueves.La tercera ola de contagios persiste y las autoridades sanitarias han recomendado a gobiernos locales y entidades administrativas no tolerar infracciones en pautas de seguridad.Así, el incumplimiento de horarios, aforos y uso de mascarillas en locales de uso público podrá conllevar cierre de negocios por diez días, y quienes no respeten las normas sanitarias no podrán recibir ayudas por coronavirus y podrán enfrentarse a multas.Asimismo, las autoridades han llamado a extremar las precauciones en bares nocturnos, al reportar diversos brotes grupales, anticipando un control más estricto en dichas instalaciones.