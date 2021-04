LG abandona el mercado de móviles

Photo : YONHAP News

LG Electrónica oficializó el lunes 5 de abril su salida del mercado de teléfonos móviles.La Junta Directiva de la empresa anunció que interrumpirá la operación de su unidad de comunicación móvil, a cargo de la producción y venta de móviles. La decisión llega a menos de tres meses de avanzar dicha firma en enero un replanteamiento del futuro de su negocio de smartphones, considerando todas las alternativas, incluso abandonar el mercado de teléfonos.Así, LG ya empezó los preparativos para reasignar al personal de la unidad de comunicación móvil, unos 3.700 trabajadores en total. Por lo pronto, se estima que la mayoría se incorporará a departamentos de coches de próxima generación o electrodomésticos, no sin cierta confusión interna.También supondrá incomodidad para consumidores y usuarios de teléfonos móviles de LG, aunque la compañía asegura que hará todo lo posible para no generar molestias y continuar con los servicios de atención al cliente.LG Electrónica se lanzó a la fabricación y venta de móviles en 1995, logrando una alta cuota de mercado hasta ser el tercer mayor productor de teléfonos del mundo. Sin embargo, desde el segundo trimestre de 2015 empezó a registrar déficit, situación que no pudo superar, ampliando el descubierto hasta un total acumulado de cinco billones de wones.Con la salida de LG del sector, se prevé que la hegemonía de Samsung en el mercado nacional de teléfonos inteligentes crecerá aún más.