Partidos intensifican campañas a 24 horas de las parciales

Photo : KBS News

A falta de un día para elecciones parciales, los partidos políticos intensifican campañas en distintas partes del país para recabar apoyos.Mientras el oficialista The Minjoo insiste en que los candidatos opositores no son aptos, Poder del Pueblo llama a los ciudadanos a condenar al Gobierno de Moon Jae In por su fallida política inmobiliaria.Lee Nak Yon, líder de campaña de The Minjo, empezó la jornada con una sesión virtual con Kim Tae Nyeon, a cargo del partido, y con Kim Young Choon, candidato a la alcaldía de Busan.Posteriormente, acompañará a Park Young Sun, candidata a la alcaldía de Seúl, en Gwanghwamun, para luego trasladarse al distrito de Gangdong en busca de votos.Por su parte, Kim Tae Nyeon desplegará campañas en el distrito de Yangcheon y Seodaemun, tras visitar la Plaza Song Sang Hyeon en Busan en apoyo de los postulantes de su partido.En tanto, la cúpula de campaña de Poder del Pueblo recorrerá los distritos de Gangnam, Seocho y Yongsang, y por la tarde visitará el centro comercial Hyundai en Shinchon, actividad a la que se unirán la exlegisladora Na Kyung Won y Ahn Cheol Soo, del Partido del Pueblo.La campaña electoral, que comenzó el día 25 de marzo y concluirá a las 0 horas del día 7, como antesala de las votaciones, que tendrán lugar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde en 3.459 centros habilitados en todo el país.Además de las alcaldías de Seúl y Busan, está en juego la gerencia de dos gobiernos locales -del distrito de Nam-gu en Ulsan y de Euiryeong en la provincia de Gyeongsang del Sur-, y también escaños de ocho asambleas provinciales y de nueve consejos locales.