Corea del Norte no participará en las Olimpiadas de Tokio

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha anunciado que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio a inaugurarse en julio, para evitar riesgos de contagio.Así lo dio a conocer el Ministerio de Deportes norcoreano en su página web, explicando que el Comité Olímpico de su país ha decidido no competir en los 32º Juegos Olímpicos para proteger a los atletas de la crisis sanitaria mundial derivada del COVID-19.El Gobierno surcoreano planeaba buscar una oportunidad de diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, había mostrado su disposición a reunirse con las autoridades norcoreanas en el marco de las olimpiadas.No obstante, al cancelar Corea del Norte su participación en las olimpiadas, esa opción no será posible.