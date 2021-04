Poder del Pueblo obtiene victoria aplastante en Seúl y Busan

Photo : YONHAP News

En las elecciones parciales del miércoles 7 de abril celebradas en 21 localidades de Corea del Sur, la oposición consiguió una victoria aplastante en Seúl y Busan.Según KBS, Oh Se Hoon, candidato de Poder del Pueblo aseguraría la alcaldía de Seúl, la ciudad capital, mientras que Park Heong Joon, del mismo partido, también ser puesto de alcalde de Busan, la segunda metrópolis más importante de Corea del Sur.Según los sondeos a boca de urna realizados por los principales medios del país, Oh Se Hoon ostentaría un 59% de los votos mientras que Park Young Sun, del oficialista The Minjoo, habría conseguido un 37,7% de apoyo.En Busan, Park Hoeng Joon, lideró el sondeo con un 64%, mientras que su contrincante Kim Young Choon habría obtenido un 33%.La tasa de votación alcanzó el 55,5% a nivel general. En Seúl fue del 58,2% y en Busan del 52,7%.El resultado final de los comicios se conocerá durante la madrugada del jueves 8. Las encuestas a boca de urna se realizaron entre unos 15.000 surcoreanos por KBS, SBS y MBC, las tres principales emisoras del país. En Seúl partiparon 10.114 personas y en Busan 5.639. El sondeo presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1,7% en Seúl y del +/- 2,3% en Busan.Estos comicios tienen especial significado al ser vistos como la antesala de las presidenciales del próximo año. El mandato de los alcaldes comenzará inmediatamente el jueves 8 de abril. y durará hasta el 30 de junio de 2022.