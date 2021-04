Oposición logra las alcaldías de Seúl y Busan en las parciales

Photo : YONHAP News

Los comicios parciales del 7 de abril finalizaron en victoria absoluta del opositor Poder del Pueblo, que se impuso sobre el partido en el poder The Minjoo no solo en Seúl y Busan, sino también en la mayoría de las localidades donde se celebraron elecciones.En la capital, los ciudadanos eligieron como alcalde a Oh Se Hoon de Poder del Pueblo, que reunió un apoyo del 57,5% sobre el 39,18% de su rival, Park Young Sun de The Minjoo, mientras que en Busan, la segunda mayor ciudad de Corea, Park Hyung Joon del mismo partido opositor venció con un 62,67% de los votos a su opositor oficialista, quien solo obtuvo un 34,42%. En ambas ciudades, la oposición ganó por una diferencia de dos dígitos.También resultaron electos los candidatos de Poder del Pueblo como jefes del distrito de Nam-gu en Ulsan y del distrito de Euiryeong en la provincia de Gyeongsang del Sur.En tanto, de los 17 escaños de asambleas provinciales o locales que estaban en juego, Poder del Pueblo obtuvo diez y The Minjoo siete.