Informe de EMA sobre AstraZeneca podría influir en plan de vacunas de Corea

Photo : YONHAP News

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha reconocido el vínculo entre la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y los inusuales casos de trombosis detectados en personas tras recibirla. Por tanto, el Gobierno surcoreano ha decidido analizar nuevamente ese informe junto con expertos, y no se descartan cambios en el programa nacional de vacunación.Previamente, el pasado mes de marzo, la EMA sostuvo que la vacuna de AstraZeneca no guardaba relación con la formación de trombos, aunque no descartó totalmente posibles vínculos entre el fármaco y procesos patológicos poco habituales, como coagulación intravascular diseminada o trombosis venosa cerebral. Entonces la agencia europea recomendó seguir usando AstraZeneca, alegando que pese a esa posible reacción, los beneficios de la vacuna en la prevención del COVID-19 superaban los riesgos de efectos secundarios.La nueva conclusión de la EMA, sin embargo, confirma que aunque son poco frecuentes, esos inusuales trombos deben incluirse como efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca, en base a las investigaciones de las últimas semanas.Ante tal auncio, las autoridades sanitarias postergaron la administración de esa vacuna al personal docente y de enfermería escolar, que iba a comenzar el jueves 8, al tiempo de suspender su uso en la campaña nacional de vacunación contra COVID-19.La directora de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur, Jeong Eun Kyeong, declaró que esa medida preventiva valora prioritariamente la salud y la seguridad de los ciudadanos, y que las autoridades tomarán pronto una decisión tras un nuevo análisis, incluyendo los resultados de la EMA.