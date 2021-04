Líder opositor protagoniza salida triunfal tras victoria electoral

Photo : YONHAP News

El presidente interino del opositor Poder del Pueblo, Kim Jong In, dimitió el jueves 8, protagonizando una salida triunfal de la gerencia del partido tras lograr una victoria aplastante en las elecciones parciales.Al dejar el cargo, diez meses después de su llegada, Kim aconsejó a Poder de Pueblo no enaltecerse ni tomar como mérito propio la victoria electoral.Se estima que Poder del Pueblo comenzará a pactar una fusión con Partido del Pueblo, formación con la que decidió unificar candidatura para la alcaldía de Séul.Mientras, la cúpula directiva del oficialista The Minjoo renunció en responsabilidad por la derrota electoral. El jefe interino y líder parlamentario del partido, Kim Tae Nyun, declaró al respecto que dimitir era la única salida ante el fracaso en las parciales. Así, la votación interna para elegir nuevo jefe parlamentario de esta formación, prevista para mediados de mayo, será adelantada al 16 de abril.