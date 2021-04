Nuevos alcaldes de Seúl y Busan comienzan su actividad

Photo : YONHAP News

Nada más confirmarse la victoria, Oh Se Hoon asumió el cargo de alcalde de Seúl el jueves 8, y comenzó formalmente sus actividades como alcalde capitalino, empezando por visitar el Cementerio Nacional de Seúl.El flamante jefe del gobierno municipal expresó su compromiso por ser un alcalde trabajador y atento, y aseguró que hará todo lo posible por ayudar a los ciudadanos que atraviesan tiempos difíciles por el COVID-19 y la crisis económica, pese a que su mandato solo durará algo más de un año.Por la tarde, Oh visitó el centro de vacunas del Distrito de Seongdong-gu, el primero habilitado en Seúl.En tanto, en Busan, el nuevo alcalde Park Hyung Joon también asumió el cargo y proclamó que el objetivo de su gestión será convertir la ciudad en un ejemplo de desarrollo económico y alta calidad de vida. Al igual que Oh, una de sus primeras actividades como alcalde fue visitar un centro de vacunación contra COVID-19, instalado en el Parque Ciudadano de Busan.