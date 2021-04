Gobierno cooperará con Seúl en controlar COVID-19

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha anticipado que alineará posturas con el Ayuntamiento de Seúl sobre el plan municipal de establecer un sistema propio de control sanitario y distancia social contra COVID-19.Las autoridades del Gobierno central explicaron el lunes 12, que Seúl aún no ha compartido el borrador de dicho plan, y solo comentó que lo hará al tener todo definido. Al recibir la propuesta de la Municipalidad seulita, cooperarán y llegarán a un acuerdo para garantizar la autonomía regional, si las medidas a implementar no sintonizan con las actualmente en vigor a nivel nacional.Puntualizaron que la Ley de prevención de Enfermedades Infectocontagiosas en vigor faculta a los jefes de gobiernos provinciales y municipales a emitir órdenes sobre control sanitario.No obstante, remarcaron que una crisis como la actual no es un problema local o de una región en particular, sino un reto que debe ser superado con medidas uniformes en todo el país y mediante una estrecha cooperación entre las autoridades centrales y regionales, máxime en Corea del Sur, cuyo territorio es relativamente pequeño y con elevada densidad poblacional.