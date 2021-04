Parlamento y ONGs critican plan de vertido de aguas de Fukushima

Photo : YONHAP News

Desde la Asamblea Nacional llegan fuertes críticas hacia el plan del Gobierno japonés de verter al océano aguas radiactivas de la central nuclear de Fukushima.El oficialista The Minjoo enfatizó el martes 13 que Japón ni siquiera ha consultado con los países vecinos un plan que no solo incumple normas internacionales, sino que amenaza la seguridad medioambiental y de los pueblos aledaños. Agregó que en cuanto a medidas que comprometan la seguridad del pueblo coreano no habrá lugar a concesiones.Mientras, el Partido Justicia explicó que aunque desde Tokio alegan que la decisión busca reconstruir la región de Fukushima, verter aguas contaminadas al mar dejará consecuencias catastróficas tanto a los pescadores japoneses como a los países vecinos. Enfatizó que Corea del Sur, como país más próximo a Japón, ha venido expresando claramente su oposición e instó al gabinete de Tokio a habilitar un organismo multilateral sobre el vertido con países que se oponen, como China, Taiwán y Corea del Norte.En tanto, Poder del Pueblo exigió al Gobierno japonés retirar el plan por la salud y la seguridad de todos, al calificar la decisión como "irresponsable".Varias ONGs también condenaron el plan de vertido mediante una protesta frente al antiguo edificio de la Embajada de Japón en Seúl. Unos treinta grupos, que conforman la Acción Antinuclear Ciudadana, puntualizaron que si bien Tokio insiste en que será un vertido gradual tras diluir las aguas contaminadas hasta niveles de radiación inocuos para el organismo humano, el volumen total de material radiactivo a volcar en al océano se mantiene. Criticaron que solo es posible pensar que las autoridades de Tokio no sondearon más posibilidades pues elevarían los costes, ignorando que ese vertido podría suponer un irreversible desastre, tanto para los humanos como para el ecosistema marítimo.