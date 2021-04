Seúl nunca consideró inocuo el plan de vertido nuclear de Tokio

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha refutado los reportajes de prensa destacando que las autoridades concluyeron en 2020 que el plan de Japón de verter aguas radiactivas de Fukushima al mar no supone un problema en términos científicos.La Oficina del Primer Ministro declaró al respecto el miércoles 14, que Corea del Sur se opone rotundamente a la decisión de Tokio y no tolerará ninguna acción que amenace la salud y la seguridad de los surcoreanos.En cuanto a los reportajes de prensa que mencionan opiniones planteadas durante los debates públicos convocados por la Comision de Seguridad Nuclear con especialistas en el campo en 2020, reconociendo el rendimiento del sistema de tratado de aguas japonés, las autoridades aclararon que reflejan la evaluación de algunos expertos y no representan la postura oficial del Gobierno.Avanzaron que, por ahora, el Ejecutivo valora diversas medidas contra el plan de vertido de Japón, incluyendo elevar el caso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.