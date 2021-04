The Minjoo elige nuevo responsable parlamentario

Photo : YONHAP News

Yun Ho Jung, legislador por cuarto mandato consecutivo, fue elegido el día 16 como nuevo responsable parlamentario del oficialista The Minjoo.En una votación interna celebrada en la mañana del viernes, Yun derrotó a su rival Park Wan Joo, diputado por tres mandatos, para liderar la formación oficialista en el Parlamento, al lograr 104 de los 169 votos en total.En un breve discurso tras la victoria, Yun se comprometió a reformar el partido para superar la derrota de las parciales, y convertirlo en una formación más competente y trabajadora.Categorizado como "pro Moon" dentro de The Minjoo, se prevé que Yun intentará activar las reformas que impulsa la Administración de Moon Jae In.