Gobiernos regionales piden autonomía para fijar valor oficial de inmuebles

Photo : YONHAP News

Los jefes de cinco gobiernos regionales, todos del partido opositor Poder del Pueblo, plantearon una serie de propuestas relacionadas con la gestión inmobiliaria ante el gobierno central, exigiendo principalmente dejar el precio catastral de los inmuebles en el nivel de 2020 y darles autonomía para decidir el valor oficial de esos bienes.La petición llega tras el anuncio de las autoridades del gobierno central de fin del año pasado, que subió el valor catastral de las viviendas multifamiliares en todo el territorio nacional un 19% en promedio, siendo este el aumento más pronunciado desde 2007. Al respecto, los cinco jefes regionales opositores puntualizaron que el problema no es la subida en sí, sino el acelerado ritmo de incremento de precio de esos bienes inmuebles.El alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, indicó que este año las objeciones al precio catastral podrían sumar más de 40.000 casos, unas treinta veces más que hace cuatro años.Apoyándose en este dato, pidieron al presidente Moon Jae In compartir los estudios sobre el precio de las viviendas multifamiliares y los informes de cálculo del gobierno central con los regionales, para que estos también puedan hacer sus propias estimaciones.Así, exigieron no aumentar el valor catastral, considerando las dificultades que atraviesa la población por la pandemia del COVID-19, y conceder a los gobiernos regionales una mayor autonomía para decir el valor oficial de los inmuebles.