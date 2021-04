El pueblo coreano conmemora la Revolución del 19 de Abril

Photo : YONHAP News

Un acto oficial tuvo lugar el lunes 19 por el 61º aniversario de la Revolución del 19 de Abril de 1960, considerada la primera revolución ciudadana tras la liberación de Corea del colonialismo japonés.La ceremonia tuvo lugar en el Cementerio Nacional 19 de Abril al norte de Seúl, con la presencia de unos noventa asistentes, entre altos funcionarios, supervivientes de la revolución y familiares de los que fallecieron luchando contra la dictadura y en defensa de la democracia. Especialmente, destacó la presencia de uno de los descendientes del exdirector del Instituto Nacional de Educación sobre la Reunificación, Park Chan Se, quien en 1960, como jefe de edición del diario de la Universidad Korea, redactó la Declaración del 19 de Abril, un documento que promovió los movimientos ciudadanos durante ese año hasta convertirlos en lucha nacional.El primer ministro en funciones, Hong Nam Ki, manifestó durante un discurso conmemorativo que el espíritu de la Revolución del 19 de Abril sigue vivo entre los coreanos, y ahora se ha traducido en un nuevo espíritu de cooperación y solidaridad, como fuerza que sostiene al país en tiempos de pandemia, y genera cohesión frente a los conflictos y el antagonismo que enfrenta la sociedad surcoreana.En tanto, el presidente Moon Jae In visitó el Cementerio 19 de Abril e instó a la población a no olvidar nunca la historia de la democratización nacional, y a no detener el paso hacia una democracia más madura.