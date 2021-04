México tendrá una asociación de veteranos de la Guerra de Corea

Photo : YONHAP News

México creará una asociación de veteranos de la Guerra de Corea.Así lo anunció la Embajada de Corea del Sur en México el lunes 19 (hora local), anticipando que el sábado llevarán a cabo la ceremonia de lanzamiento de la asociación en la residencia del embajador, en Ciudad de México, con algunos veteranos supervivientes y sus familiares.México no figura entre los 16 países que participaron en la Guerra de Corea, pero ayudó a Seúl con envío de alimentos y medicinas. No obstante, posteriormente descubrieron que muchos soldados mexicanos intervinieron como soldados del Ejército estadounidense.Según explicó Bruno Figueroa Fischer, embajador mexicano en Seúl, 1,8 millones de veteranos estadounidenses participaron en la Guerra de Corea, y 180 mil de ellos eran hispanos, mayormente mexicanos.En la ceremonia de lanzamiento participarán 4 de los veteranos supervivientes, tres de ellos presencialmente y el otro de forma virtual, pues tiene dificultad para moverse, y también acudirán otros familiares de veteranos.Suh Jeong In, embajador surcoreano en México, expresó su deseo de que la asociación sirva para dar a conocer la historia de esos héroes al mundo y para rendir homenaje a su sacrificio.