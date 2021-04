Moon renueva su compromiso político tras la reforma de gabinete

Photo : YONHAP News

Tras la reforma de gabinete de la semana pasada, el presidente Moon Jae In expresó el lunes 19 en reunión con sus asesores, haber renovado su compromiso político para cumplir con la responsabilidad otorgada por el pueblo hasta el último día de su mandato. Así, calificó el momento actual de "nuevo inicio" para revisar la gestión del Estado, aceptando el látigo de los ciudadanos como impulso para seguir adelante.El mandatario afirmó que se enfocará en perfeccionar los logros alcanzados, al tiempo de completar o corregir las tareas que su administración no pudo realizar o no hizo bien. En esta línea, solicitó a los secretarios y asesores presidenciales una mayor eficiencia, estar alerta ante cualquier intento de corrupción, y ​cooperar activamente con la oposición para aprobar las leyes sobre bienestar del pueblo.También aseguró que analizará con mente fría los problemas y tareas pendientes, al tiempo de prestar más atención desde los ministerios a la opinión ciudadana y el sentir popular reflejado en las últimas elecciones parciales.Asimismo, aludió al control sanitario y a las políticas inmobiliarias, considerando la petición del alcalde seulita Oh Se Hoon de autorizar el uso de kits de autodiagnóstico, y de los responsables de gobiernos regionales de no aumentar el valor catastral de las viviendas.En tanto, sobre la cumbre prevista con el presidente estadounidense Joe Biden en mayo, Moon expresó que pondrá nuevamente en marcha el reloj de la paz en la península coreana, actualmente estático.