Interpelación parlamentaria sobre economía se centra en inmuebles

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional llevó a cabo el martes 20 la interpelación sobre gestión económica del Gobierno, y el tema más polémico de la sesión fueron las políticas inmobiliarias del Ejecutivo.En particular, fue duramente criticada la subida del valor catastral de los inmuebles, que conlleva más impuestos a la propiedad. Así, afecta a los contribuyentes con bienes raíces valorados en más de 600 millones de wones, en caso de más de una propiedad, o 900 millones de wones si tienen una sola vivienda, 500 millones de wones en terrenos, u 8.000 millones de wones en propiedades de cualquier tipo, excepto viviendas.El primer ministro en funciones, Hong Nam Ki, explicó que el Ejecutivo valora realizar cambios en el sistema impositivo de dicho tributo, elevando los límites del gravamen. No obstante, resaltó que ese debate requiere mucha cautela, para no enviar un mensaje erróneo al mercado inmobiliario, actualmente recalentado.Los legisladores subrayaron la necesidad de adaptar la ley sobre bienes inmuebles a la demanda real, priorizando a jóvenes, recién casados y ciudadanos u hogares sin vivienda, que actualmente sufren una profunda inestabilidad respecto al mercado de viviendas.