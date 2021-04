Gobierno seguirá reivindicando dignidad de víctimas de esclavitud sexual

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores ha optado por no pronunciarse sobre la segunda demanda por daños y perjuicios interpuesta por varias víctimas de la esclavitud sexual por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, desestimada por un tribunal surcoreano. El fallo contrasta con otro emitido por la Justicia surcoreana en enero dictaminando el pago de una indemnización de 100 millones de wones a cada una de las demandantes, por parte del país vecino.La cancillería declaró el miércoles 21, que está revisando los detalles del dictamen y no hará comentarios al respecto, salvo reiterar que el Gobierno seguirá con los esfuerzos por reivindicar el honor y la dignidad de las víctimas.La cartera enfatizó que la explotación sexual cometida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial constituye un caso de grave violación de derechos humanos, y en particular una seria agresión a los derechos de la mujer en tiempos de guerra, exhortando a Tokio a mostrar una conducta acorde a su responsabilidad.