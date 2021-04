Moon insta a Biden a reanudar el diálogo con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha enfatizado que Washington debe retomar ya el diálogo con Pyongyang, expresando que sinceramente espera que Joe Biden pase a la historia como el presidente de Estados Unidos que logró avances reales e irreversibles para la paz y la desnuclearización de la península coreana.Así, en la entrevista que dio al diario The New York Times, el mandatario surcoreano pidió al Gobierno estadounidense centrarse en reactivar las negociaciones con Corea del Norte, al recordar que el expresidente Donald Trump, si bien inyectó un nuevo aire en el panorama regional, fracasó en desplegar una estrategia totalmente exitosa.Sin embargo, subrayó que de continuar los esfuerzos, llegarán frutos en base a los logros alcanzados durante la anterior administración, solicitando indirectamente respetar el Acuerdo de Singapur establecido en 2018 entre Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un.Finalmente, Moon llamó a Estados Unidos y a China a cooperar entre sí, al destacar que el régimen de Pyongyang podría intentar sacar provecho de las crecientes fricciones y rivalidad entre ambos países.