Simplifican trámite de naturalización para extranjeros nacidos en Corea

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Justicia anunció el lunes 26 reformas en la Ley de Nacionalidad.La medida busca simplificar los trámites de naturalización de hijos de extranjeros con residencia permanente en el país, que según la ley actual no poseen ciudadanía surcoreana hasta nacionalizarse, aunque hayan nacido en el país y recibido educación obligatoria.Tras la reforma, los hijos de residentes permanentes obtendrán la ciudadanía surcoreana tras presentar una declaración ante el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la nueva norma no será de aplicación universal, sino solo para familias con sólido arraigo, por como las que lleven dos o más generaciones viviendo en el país.En el caso de los menores de seis años, recibirán la ciudadanía con una mera declaración, sin cumplir requisito alguno, mientras que los mayores de siete deberán haber residido al menos cinco años en Corea del Sur.Además, la reforma también alude a los mayores de dieciocho de múltiple nacionalidad que deciden renunciar a la ciudadanía surcoreana sin haber cumplido el servicio militar, concretamente al Artículo 12 de dicha ley. La versión actual prohíbe a quienes no hayan cumplido el servicio militar renunciar a la ciudadanía surcoreana durante veinte años, sin embargo en septiembre de 2020 dicho precepto fue declarado inconstitucional.