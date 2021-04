Comité de Justicia recomienda cuatro candidatos para fiscal general

Photo : YONHAP News

El Comité de recomendación de candidatos al fiscal general del Ministerio de Justicia propuso el jueves 29 cuatro figuras para un cargo que lleva vacante dos meses, desde la renuncia de Yun Seok Yeol.La lista de candidatos presentada al ministro de Justicia, Park Beom Kye, incluye al ex viceministro de Justicia, Kim Oh Soo, al jefe de la Fiscalía Superior de Gwangju, Koo Bon Seon, al presidente del Instituto de Justicia, Bae Seong Beom, y al fiscal general adjunto de la Fiscalía Suprema, Cho Nam Kwan.El ministro de Justicia elegirá uno de estos candidatos y lo recomendará al presidente Moon Jae In, como pronto el viernes 30.En tanto Lee Sung Yoon, jefe de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, considerado como favorito, no fue incluido en la lista final, al ser investigado por presunto abuso de poder para impedir unas pesquisas sobre el ex viceministro de Justicia, Kim Hak Ui, en 2019.