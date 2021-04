Justicia descarta inconstitucionalidad en Ley de Oficina Anticorrupción

Photo : KBS News

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley de Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Cargos (CIO), presentada por un grupo de legisladores de la oposición.El alto tribunal consideró que la demanda no reunía las condiciones para iniciar el proceso de deliberación, pues dicha ley no vulnera los derechos fundamentales de los demandantes.Previamente, un grupo de diputados de Poder del Pueblo, el principal opositor, incluido Yoo Sang Beom, apelaron ante el Tribunal Constitucional la enmienda aprobada en diciembre del año pasado, que reduce de seis a cinco el quórum del comité a cargo de recomendar candidatos para director de CIO, sobre siete integrantes.Como actualmente en dicho comité solo hay dos integrantes opositores, el oficialismo puede elegir candidatos pues la oposición no tiene peso para contrarrestarle. Los demandantes alegaron que eliminar de facto del derecho a veto de la oposición atentaba contra los derechos fundamentales y contra la democracia.El diputado Yoo expresó una profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional, que calificó de apresurada y ajena al principio de separación de poderes.