Casa Blanca anticipa medidas prácticas para resolver asuntos norcoreanos

Photo : KBS News

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha explicado que la administración de Biden no busca la confrontación con Corea del Norte sino resolver los problemas existentes, y está dispuesta a esforzarse por adoptar medidas prácticas.Sullivan hizo este comentario el día 2 (hora local) en un programa televisivo, donde explicó la orientación de las políticas del actual Gobierno estadounidense hacia Corea del Norte, después de que Pyongyang advirtiera a Washington de "afrontar una grave situación", en respuesta al discurso emitido por el presidente Joe Biden ante el Congreso de su país.El asesor presidencial afirmó que el objetivo de Estados Unidos no es intensificar las hostilidades, sino superarlas hasta lograr una completa desnuclearización de la península coreana. Agregó que para alcanzar dicha meta, Washington está dispuesto a realizar intervenciones diplomáticas y tomar medidas prácticas.Enfatizó que la estrategia no es "todo o nada", sino hacer una aproximación más pragmática y cautelosa que permita resolver los retos que plantea el programa nuclear norcoreano y avanzar en las negociaciones.Sobre el primer discurso de Biden en el Capitolio del 28 de abril, donde clasificó a Corea del Norte como "grave amenaza", el régimen de Pyongyang dijo que el presidente estadounidense cometió un error y que sus palabras denotan la intención de promover políticas hostiles en su contra.