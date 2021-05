Nuevo líder de The Minjoo anticipa grandes cambios en partido oficialista

Photo : YONHAP News

El legislador Song Young Gil fue elegido como nuevo líder del oficialista The Minjoo durante el congreso nacional del partido, celebrado el día 2.La elección fue confirmada al obtener Song el 35,6% de los votos, apoyo que superó al conseguido por su rival, Hong Young Pyo, en apenas 0,6 puntos.Song Young Gil es un político veterano que ejerció como alcalde de Incheon. En el partido en el poder, es catalogado una personalidad relativamente neutra. También es considerado como un experto en política exterior, de hecho, actualmente es responsable del Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional.Tras resultar electo, el nuevo jefe oficialista manifestó que hará todo lo posible para ganar los comicios presidenciales de 2022, y se abocará a renovar el partido para recuperar la confianza del pueblo.En tanto, como nuevos integrantes del Comité Supremo de The Minjoo fueron elegidos los diputados Kim Yong Min, Kang Byung Won y Kim Young Bae, considerados como "pro Moon Jae In".