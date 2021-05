Moon nomina al ex viceministro de Justica como nuevo fiscal general

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha nominado al ex viceministro de Justicia, Kim Oh Soo, como nuevo fiscal general.El mandatario surcoreano aprobó la solicitud del ministro de Justicia, Park Beom Kye, para nombrar a Kim como nuevo jefe de la Fiscalía, de entre los cuatro candidatos propuestos por el comité de recomendación.Además de Kim, figuraban el jefe de la Fiscalía Superior de Gwangju, Koo Bon Seon, el presidente del Instituto de Justicia, Bae Seong Beom, y el fiscal general adjunto de la Fiscalía Suprema, Cho Nam Kwan.Kim Oh Soo, oriundo de Yeonggwang, provincia de Jeolla del Sur, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl. Ha sido adjunto de tres exministros de Justicia de la administración de Moon Jae In: Park Sang Kee, Cho Kuk y Choo Mi Ae.Tras ser designado por el presidente, Kim dijo sentir gran responsabilidad de asumir como fiscal general en un momento complejo, y solo dijo que se centrará en preparar la audiencia de confirmación.El puesto de fiscal general lleva dos meses vacante, desde que el ex fiscal general Yoon Seok Youl renunciara después de meses de conflicto con la ex ministra de Justicia Choo Mi Ae por las reformas de la Fiscalía.