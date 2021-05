Poder del Pueblo critica designación de Kim Oh Soo a fiscal general

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, Poder del Pueblo, ha criticado enérgicamente al presidente Moon Jae In por designar a Kim Oh Soo como nuevo fiscal general, hecho que definió como "intento de adueñarse de la Fiscalía".El portavoz de la formación, Bae Jun Yeong, explicó el día 3 que Kim, ex viceministro de Justicia, es una figura clave de la actual Administración de Moon, y previamente ya fue considerado para ocupar otros cargos públicos relevantes, como el de jefe del Servicio de Suprevisión Financiera.Mostró preocupación porque los criterios de selección vayan en contra de la neutralidad y la independencia. Resaltó que designar a Kim como candidato refleja el deseo de controlar la Fiscalía por parte del Gobierno, y advirtió que su partido revelará las intenciones ocultas del Ejecutivo de Moon.En contraste Lee Yong Bin, el portavoz oficialista, dio su bienvenida a la nominación de Kim, a quien definió como "el candidato ideal" para dotar de estabilidad a la Fiscalía.Expresó su anhelo porque Kim logre que la Fiscalía recupere la confianza del pueblo, trabajando en la tan demandada reforma de la Fiscalía, por la imparcialidad y la justicia social.