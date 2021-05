El presidente desea el fin de la pandemia en Día del Niño

Photo : YONHAP News

El 5 de mayo, el presidente Moon Jae In y la primera dama Kim Jung Sook celebraron en Cheongwadae el 99º Día del Niño. La actividad se organizó de modo virtual debido a la pandemia, con encuentros por videoconferencia con estudiantes de primaria.El mandatario expresó su tristeza al no poder invitar a los niños a la casa presidencial y festejar la ocasión con ellos cara a cara. Dijo que su deseo más ferviente en este momento es que los niños puedan quitarse las mascarillas y jueguen sin preocupaciones.Los niños que participaron en esta actividad virtual manifestaron que su anhelo más grande es que la pandemia termine o que desaparezca la contaminación medioambiental, deseos a los que Moon se refirió como el mayor impulso para trabajar arduamente con el fin de superar la actual crisis.La clase política, por su parte, se comprometió al unísono a construir una sociedad segura y sin discriminación para las futuras promesas del país.El oficialista The Minjoo declaró que la sociedad a la que aspira es una donde ningún niño sea excluido o discriminado, todos puedan disfrutar de una vida segura y saludable, y el Estado asuma la responsabilidad de cuidar y de dar amparo a los menores, especialmente a aquellos que necesitan una protección especial, como aquellos abandonados por sus padres o separados de sus familias por motivos específicos, incluido el maltrato y violencia doméstica.Un mensaje similar fue emitido también por el opositor Poder del Pueblo, partido que expresó su indignación ante los recientes casos de abuso infantil, razón por la cual acelerará los trámites legislativos para promulgar leyes más fuertes de protección de menores y endurecer las penas contra quienes cometen maltrato infantil.Promesas del mismo corte fueron hechas por otras formaciones, como Partido Justicia y Partido del Pueblo, las cuales enfatizaron la necesidad de construir una sociedad más igualitaria, con menos discriminación y sobre todo segura para los niños.