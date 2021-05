Oposición cuestiona idoneidad de candidatos ministeriales

Photo : YONHAP News

El partido Poder del Pueblo organizó durante la mañana del jueves 6 una asamblea de legisladores para analizar tres candidaturas ministeriales que considera poco aptas. Se trata de las propuestas para las carteras de Ciencia y TIC, Océanos y Pesca, y Territorio, Infraestructura y Transporte.Sobre la nominada a ministra de Ciencia y Tecnologías de la Información y Comunicación, Lim Hye Sook, contra la que profesa el más fuerte rechazo, el opositor se inclina por vetar directamente el informe de evaluación parlamentaria.En tanto, el Partido Justicia también alegó falta de indoneidad entre varios de los nominados, en particular, también sobre Lim y sobre el candidato a ministro de Océanos y Pesca, Park Jun Young, al considerar que no satisfacen las expectativas del pueblo.Los informes de evaluación parlamentaria sobre nominaciones ministeriales deben ser aprobados hasta el día 10 en los comités correspondientes.Ahora, el oficialista The Minjoo puede optar por avalarlos, pese al rechazo de Poder del Pueblo, pues ostenta mayoría en todos los comités permanentes de la Asamblea Nacional. Sin embargo, si opta por esa vía en el contexto actual, podría perder todavía más apoyo popular.