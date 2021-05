Reunificación descarta acciones de Pyongyang para aumentar tensión militar

Photo : YONHAP News

El titular de Reunificación, Lee In Young, considera poco probable que Corea del Norte decida aumentar la tensión militar en la península coreana antes de la cumbre entre los presidentes surcoreano y estadounidense, programada para el 21 de mayo.Así lo expresó el viernes 7 durante un programa radiofónico de actualidad, al afirmar que Pyongyang sabe que aumentar la tensión solo empeorará el contexto, por la experiencia con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y no cometerá el mismo error.Agregó que aunque de cara a la cumbre no pueden descartarse los imprevistos totalmente, los expertos consideran improbable que lancen alguna provocación.En cuanto a la reunión de los mandatarios de Corea del Sur y Estados Unidos, Moon Jae In y Joe Biden, expresó que influirá positivamente en los esfuerzos por reanudar las conversaciones entre Pyongyang y Washington, además de crear un ambiente favorable al diálogo intercoreano y al proceso de paz de la península coreana.