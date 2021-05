Poder del Pueblo considera poco apta la candidatura a premier

Photo : YONHAP News

Poder del Pueblo ha llamado a retirar las candidaturas a ministros de Océanos y Pesca, de Ciencia y TIC, y de Territorio, Infraestructura y Transporte, así como al nominado a primer ministro, Kim Boo Kyum.El portavoz de la formación, Bae Joon Young, declaró el domingo 9 que Moon Jae In debe anular las candidaturas ministeriales reprobadas por el partido opositor mayoritario y por los ciudadanos, como única manera de recuperar algo de confianza popular, pues la gente apenas tiene expectativas en su Gobierno.Respecto al nominado a primer ministro, Kim Boo Kyum, Poder del Pueblo también se mostró reacio a avalar el informe parlamentario de evaluación, aludiendo a la presunta implicación de su segunda hija y su marido en un polémico caso de fraude de inversiones. En particular, cuestionó la distancia mostrada por Kim ante esas sospechas al alegar que lo ocurra en la familia de su hija no es de su incumbencia, instándole aclarar los hechos.