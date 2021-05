Legislador oficialista Park Yong Jin se lanza como candidato presidencial

Photo : YONHAP News

El legislador Park Yong Jin del partido en el poder The Minjoo ha oficializado su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022.Al hacer el anuncio el domingo 9, Park expresó que su meta es lograr un relevo generacional en la política y ser un presidente joven, capaz de construir una Corea feliz.Como promesas concretas, enfatizó que trabajará por resolver el desequilibrio del mercado inmobiliario y garantizar el derecho de vivienda a toda la población, además de establecer sistemas que faciliten a los ciudadanos disfrutar de un patrimonio más estable y a largo plazo. También presentó el plan para ampliar el servicio militar voluntario, además de implementar un servicio obligatorio igualitario para hombres y mujeres.La candidatura de Park ha inaugurado la carrera presidencial en el oficialismo. Como candidatos favoritos resuenan, por ahora, el gobernador de Gyeonggi Lee Jae Myung, el exlíder de The Minjoo Lee Nak Yon y el ex primer ministro Chung Sye Kyun.