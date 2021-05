Oposición critica la falta de autocrítica del presidente

Photo : YONHAP News

Poder del Pueblo cargó fuertemente el lunes 10 contra el presidente Moon Jae In, ante la gran falta de realismo del discurso emitido al comenzar su quinto año de mandato.El portavoz del partido opositor, Bae Joon Young, lamentó la falta de autocrítica pese a la pésima gestión del Ejecutivo tanto en obtener vacunas contra COVID-19 como en materia de empleo. Como principal tarea del presidente en su último año de mandato, le urgió a recapacitar y reorientar sus fracasadas políticas.Similar opinión expresó Partido Justicia, al censurar que el discurso de Moon no aludió en ningún momento a la construcción de una sociedad sin desigualdades y que respeta el trabajo. Criticó la actitud meramente dogmática del presidente ante los problemas del mercado inmobiliario, al recordar que ninguna solución será válida si antes no admite el fracaso de sus políticas y se aboca objetivamente a modificarlas.