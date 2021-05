Oficialismo y oposición mantienen desacuerdo ante posibles ministros

Photo : YONHAP News

Representantes del oficialismo y la oposición se reunieron el martes 11 con el presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, para alinear posturas sobre los informes parlamentarios de candidaturas ministeriales, aunque no lograron avances.Mientras The Minjoo abogó por adoptar lo antes posible el informe del nominado a primer ministro, Kim Boo Kyum, enfatizando que dicho cargo no puede seguir vacante.El principal opositor, Poder del Pueblo, respondió negativamente, aunque se mostró dispuesto a avalar la candidatura del premier si el presidente Moon retira las de los ministros de Ciencia y TIC, Océanos y Pesca y Territorio, Infraestructura y Transporte.La oficina presidencial pudo urgir al Legislativo a aprobar las nominaciones ministeriales, pues el plazo finalizaba en la noche del lunes 10, pero se abstuvo en espera de un consenso entre la clase política.