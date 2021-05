Seúl llama a reanudar el diálogo entre Corea del Norte y EEUU

Photo : YONHAP News

Seúl ha dado a bienvenida a la decisión de Washington de reanudar el contacto con Pyongyang para explicarle su nueva política, como la respuesta relativamente favorable del régimen al respecto, anticipando que - aunque breve- dicho intercambio puede contribuir a crear un ambiente propicio para reactivar el diálogo entre esos países.Al respecto, un portavoz del Ministerio de Reunificación surcoreano explicó el martes 11 que lo mejor sería que, tras una serie de contactos a distintos niveles, Corea del Norte y Estados Unidos reanudaran el diálogo. No obstante, evitó precipitarse sobre la reacción de Pyongyang de acceder a un primer contacto con Washington para conocer su estrategia sobre la península coreana.En cuanto a la posible visita de Lee In Young, ministro de Reunificación, a Estados Unidos, avanzó que el viaje podría darse a finales de junio, considerando otras actividades diplomáticas entre Seúl y Washington, como la inminente cumbre entre Moon Jae In y Joe Biden, o la colaboración en medidas contra el COVID-19.