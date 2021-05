COVAX aclara que Pyongyang no ha rechazado su ayuda

Photo : YONHAP News

El mecanismo internacional para un acceso equitativo a las vacunas, COVAX Facility, ha refutado el reciente comentario de una fuente del Gobierno estadounidense alegando que Corea del Norte había rechazado su oferta de ayuda con las vacunas.Según informó Radio Asia Libre el jueves 13, la entidad que gestiona dicho programa, bautizada como GAVI, explicó que desde su punto de vista Corea del Norte no se ha negado a recibir ayuda en la lucha contra el COVID-19, y resaltó que actualmente las autoridades sanitarias de ese país se centran en coordinar aspectos técnicos del plan de distribución de vacunas.Añadió que el objetivo de COVAX Facility en cuanto a Corea del Norte no difiere del de otras naciones, pues su meta es vacunar como mínimo al 20% de la población, si bien en países con sanciones de Naciones Unidas lograr dicho objetivo requiere de ciertos permisos.En sintonía con dicha postura, la oficina de Unicef para Asia-Pacífico también afirmó que Corea del Norte mantiene consultas sobre suministro de vacunas no solo con Unicef, sino también con COVAX Facility y la Organización Mundial de la Salud.