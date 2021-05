Prevalece discrepancia política ante candidatos ministeriales

Photo : YONHAP News

Mientras continúa la feroz discrepancia sobre los candidatos ministeriales en el sector político, el partido en el poder The Minjoo ha criticado a la oposición por intentar canjear su beneplácito al nominado a primer ministro por eliminar las otras candidaturas ministeriales.El jefe parlamentario oficialista Yun Ho Jung calificó el jueves 13 de irresponsable por parte del opositor regatear con los puestos ministeriales, y resaltó que, pase lo que pase, aprobarán el informe de evaluación del candidato a premier, Kim Boo KyumEn respuesta, Poder del Pueblo recriminó a The Minjoo por intimidar a los otros partidos e instó a no intentar tapar el sol con un dedo, sondeando la posibilidad de ceder en una candidatura para avalar el resto, hasta salirse finalmente con la suya. Así, urgió al presidente Moon a cancelar las candidaturas más criticadas.