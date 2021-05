Kim Boo Kyum es nombrado al cargo de primer ministro

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el nombramiento de Kim Boo Kyum a primer ministro en sesión plenaria el jueves 13, aunque el principal partido opositor, Poder del Pueblo, boicoteó la votación en señal de protesta.El presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, ejerció su derecho a convocar el pleno, alegando que el cargo de premier no puede seguir vacante, aunque oficialismo y oposición no habían llegado a un acuerdo previo.Pero pese a las discrepancias y a la ausencia del partido opositor, el nombramiento de Kim fue aprobado el jueves, gracias a la mayoría parlamentaria del oficialista The Minjoo. De los 176 legisladores presentes, 168 votaron a favor, cinco votaron en contra y uno se abtuvo, además de haber dos votos nulos.Así, Kim fue oficialmente confirmado como primer ministro por el presidente Moon Jae In el viernes 14, e inmediatamente comenzó a ejercer el cargo, encabezando una reunión gubernamental de respuesta al COVID-19.